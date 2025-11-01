„Geschtern warscht du noch im Engl, …“

Im vergangenen Frühjahr erschien ein Ratgeber der deutschen Autorin Andrea Franken zu dem Thema. Die Egotherapeutin und zertifizierte Trauerrednerin nennt es „Vanilleeis zum letzten Gruß“. Darin lassen sich „inspirierende Geschichte von Leben, Tod und Abschied“ finden, wie es im Untertitel heißt. Ich habe es durchgeblättert und nur hilflosen Unfug gelesen. Die „Schwere ihrer Arbeit“, sagt Franken im Interview, empfinde sie „nicht als schädlich“. Das Gegenteil! „Der Tod gehört zum Leben.“ Aha. Das habe ich noch nicht gewusst.