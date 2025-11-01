An Allerheiligen gedenken wir den Verstorbenen. Doch wie sollen wir sie in Erinnerung behalten, wie über sie reden? „Krone“-Kolumnist Robert Schneider nimmt sich einem ernsten Thema auf humorige Weise an.
„Geschtern warscht du noch im Engl, heut bischt du einr.“ Diese wunderbare Kabarettnummer, die mein hochgeschätzter Kollege Stefan Vögel einmal auf das Wesen von Trauerreden geschrieben hat, beginnt rührselig und endet in einer wüsten Beschimpfung des Verblichenen. Der köstliche Sketch zeigt, wie schwer es ist, die richtigen Worte für eine Verabschiedung zu finden. Priester, die das von Berufs wegen getan haben, werden immer spärlicher, und so schießen professionelle Trauerrednerinnen und Trauerredner wie Pilze aus dem Boden.
Die endlosen Abschiedsreden nach dem Requiem – der Obmann des Krippenbauvereins, dann der Obmann des Bienenzuchtvereins, schließlich noch der Kameradschaftsbund und jemand von der Bruderschaft –, die kennen wir alle. Zumeist war es auch noch arschkalt in der Kirche. Aber diese Generation vergeht auch allmählich. Wie also in Zukunft über die Toten reden?
Im vergangenen Frühjahr erschien ein Ratgeber der deutschen Autorin Andrea Franken zu dem Thema. Die Egotherapeutin und zertifizierte Trauerrednerin nennt es „Vanilleeis zum letzten Gruß“. Darin lassen sich „inspirierende Geschichte von Leben, Tod und Abschied“ finden, wie es im Untertitel heißt. Ich habe es durchgeblättert und nur hilflosen Unfug gelesen. Die „Schwere ihrer Arbeit“, sagt Franken im Interview, empfinde sie „nicht als schädlich“. Das Gegenteil! „Der Tod gehört zum Leben.“ Aha. Das habe ich noch nicht gewusst.
Franken rät, „keine Noten“ über das Leben eines Verstorbenen abzugeben, sondern eine „möglichst authentische Gesamtschau“ auf den Erblassten zu anzubieten. „Das Sofakissen, die Lieblingstasse, die Bilder an den Wänden ...“ Und so weiter. Ich höre auch schon auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.