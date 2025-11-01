Halloween-Tragödie: 18-Jährige tödlich verunglückt

In den frühen Morgenstunden spielte sich bei Bad Saag am Nordufer des Wörthersees eine Tragödie ab. Es war gegen 4.30 Uhr, als sich eine 18-jährige Kärntnerin mit drei weiteren jungen Frauen auf dem Heimweg von einer Halloween-Feier befand. Am Steuer saß eine 24-jährige Frau, bei der Unterführung unter der Bahnstrecke entlang des See kam es dann zum fatalen Unfall. Das Fahrzeug war von Velden in Richtung Klagenfurt unterwegs.

Auto krachte gegen Betonwand

„Im Bereich der Bahnunterführung kam die Lenkerin aus derzeit unbekannter Ursache in einer beginnenden Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Randstein des angrenzenden Geh- und Radweges und prallte anschließend frontal gegen das westliche Portal der Unterführung“, berichtet die Polizei. Die 24-Jährige, die 26-jährige Beifahrerin und eine 19-Jährige wurden schwer verletzt und in das Klinikum Klagenfurt, das LKH Villach und das UKH Klagenfurt eingeliefert.