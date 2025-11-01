Vorteilswelt
Auf dem Heimweg

Halloween-Tragödie: 18-Jährige tödlich verunglückt

Kärnten
01.11.2025 11:00
Die Spuren des tragischen Autounfalls
Die Spuren des tragischen Autounfalls(Bild: Sobe Hermann)

Ein tragisches Ende nahmen die Halloween-Feierlichkeiten für eine junge Kärntnerin (18). Auf dem Heimweg von einer Party krachte das Auto, mit dem sie und drei weitere Jugendliche unterwegs waren, bei Bad Saag gegen eine Betonwand.

In den frühen Morgenstunden spielte sich bei Bad Saag am Nordufer des Wörthersees eine Tragödie ab. Es war gegen 4.30 Uhr, als sich eine 18-jährige Kärntnerin mit drei weiteren jungen Frauen auf dem Heimweg von einer Halloween-Feier befand. Am Steuer saß eine 24-jährige Frau, bei der Unterführung unter der Bahnstrecke entlang des See kam es dann zum fatalen Unfall. Das Fahrzeug war von Velden in Richtung Klagenfurt unterwegs.

Auto krachte gegen Betonwand
„Im Bereich der Bahnunterführung kam die Lenkerin aus derzeit unbekannter Ursache in einer beginnenden Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Randstein des angrenzenden Geh- und Radweges und prallte anschließend frontal gegen das westliche Portal der Unterführung“, berichtet die Polizei. Die 24-Jährige, die 26-jährige Beifahrerin und eine 19-Jährige wurden schwer verletzt und in das Klinikum Klagenfurt, das LKH Villach und das UKH Klagenfurt eingeliefert.

Reanimation blieb ohne Erfolg
Bei der 18-Jährigen wurden sofort umfangreiche Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, doch sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Nun kommt es zu weiteren Ermittlungen. „Das Unfallfahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt“, erklärt die Polizei.

Wegen des tragischen Unfalls war die Bundesstraße bis 5.55 Uhr komplett, bis 7.55 noch einspurig gesperrt. Neben den Rettungskräften und der Polizei standen auch die beiden Feuerwehren Töschling und Techelsberg mit zwei Fahrzeugen und 15 Kräften im Einsatz.

Loading
Folgen Sie uns auf