Die großen Massensterben: Wenn das Leben erlischt

Die einzige Konstante, weiß die Alltagsphilosophie, ist der Wandel. Sonst ist alles vergänglich. Das wird meistens als Trostwort gebraucht, worin darin der Trost liegen soll, hat sich mir nie erschlossen. Aber vielleicht fangen wir das mit dem Wandel am falschen Ende an – am „milden“, langsamen, man kann auch sagen: am langweiligen Ende des Spektrums.