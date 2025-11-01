Ein Wien-Kenner adelt das Linzer Fußball-Derby!

Christoph Peschek erlebte einst in seinen Rollen beim SK Rapid viele Duelle gegen die Wiener Austria. Doch über den Fußball-Stadtgipfel in der Provinz sagt der aktuelle FC-Blau-Weiß-Geschäftsführer vorm Hit am Samstag ab 17 Uhr gegen den LASK: „Dieses Derby ist positiver besetzt!“