Verrückte Verwandlung

Gruselig! Joker Haaland macht Tankstelle unsicher

Premier League
01.11.2025 11:05
Erling Haaland wurde zum „Joker“ – beängstigend originalgetreu.
Erling Haaland wurde zum „Joker“ – beängstigend originalgetreu.(Bild: YouTube.com/Erling Haaland)

Was für eine Verwandlung! Erling Haaland mutiert zu Halooween kurzerhand in den „Joker“. Gruselig! Dann ging‘s ab zur Tankstelle. Ob die Leute ihn dort erkennen würden?

0 Kommentare

Das Video geht jetzt schon durch die Decke. Keine 15 Stunden alt, hat es auf YouTube schon über 660.000 Abrufe erzielt. Tendenz: stark steigend. Auch nicht weiter verwunderlich, zumal der Content reichlich spektakulär anmutet. Es dokumentiert penibel eine verblüffende Verwandlung von ManCity-Sturm-Gigant Erling Haaland zum „Joker“, dem Bösewicht von „Batman“. Im Beisein seiner Frau Isabel, die sich in „Catwoman“ verwandelt, wird der Zauberstürmer auch regelrecht verzaubert. Mit aufwendigem Make-up und täuschend echtem Kostüm. Verrückt, ein bisserl auch beängstigend.

Test auf der Tankstelle
Die Szenerie wird auch nicht weniger beänstigend, als Haaland dann in der völligen Dunkelheit ausscheert. Ihn zieht‘s, inzwischen als fertig gestylter Joker, zu einer Tankstelle. Dort tut er so, als wolle er ganz normal einkaufen, etwa Windeln für das gemeinsame Kind von ihm und Isabel. De facte geht‘s ihm und den Video-Machern aber darum, zu sehen, wie viele Leute ihn erkennen würden. Den meisten gelingt‘s. Wenn auch nicht immer auf den ersten Blick.

Am Sonntag wird Haaland dann wieder versuchen, den gegnerischen Verteidigern das Fürchten zu leeren. In der Premier League geht‘s daheim gegen Bournemouth. Punkte können definitiv gebraucht werden. Manchester City hält nach neun Runden bei 16 Punkten, auf Tabellenführer Arsenal fehlen schon sechs Zähler.

Da kann ein Haaland in Hochform gut gebraucht werden. Die Erkennungsquote im Stadion wird dann ziemlich sicher wieder bei 100 Prozent liegen.

