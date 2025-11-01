Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufregung um Ski-Queen

Vonn empört: „Danke, dass du mir den Tod wünschst“

Ski Alpin
01.11.2025 12:31
Lindsey Vonn wird regelmäßig mit Hassnachrichten konfrontiert.
Lindsey Vonn wird regelmäßig mit Hassnachrichten konfrontiert.(Bild: GEPA)

Ski-Ikone Lindsey Vonn hat auf Instagram einen erschreckenden Hasskommentar gegen sich öffentlich gemacht. Die US-Amerikanerin zeigt sich empört und ergänzt den geposteten Screenshot auch gleich mit ihrer Antwort. „Danke, dass du mir den Tod wünschst, Brad …“, kontert sie den besonders abscheulichen Kommentar.  

0 Kommentare

Hetze und Hasskommentare sind ein weit verbreitetes Problem, von dem auch zahlreiche Profi-Sportler betroffen sind. So auch Ski-Queen Lindsey Vonn, die nun eine dieser furchtbaren Nachrichten in einer Instagram-Story postete. 

Lesen Sie auch:
Lindsey Vonn wagt ein neues Abenteuer.
„Nächstes Abenteuer“
Nach Olympia wechselt Lindsey Vonn die Sportart
31.10.2025
Beauty-Auflauf
Lindsey Vonn post mit Sara Foster und Demi Moore
18.10.2025

„Du bist absolut ekelhaft. Kein Vorbild. Ich freue mich, wenn du verletzt bist und hoffe, du verpasst Olympia, du widerwärtige ‘Amerikanerin‘. Fahr mit dem Ski gegen einen Baum“, ist dort zu lesen. Die 41-Jährige antwortete in ihrer Story fassungslos: „Einer der Nachteile von Social Media. Danke, dass du mir den Tod wünschst, Brad …“.

Konzentration auf das große Highlight
Zudem stellt Vonn klar, dass solche Nachrichten „leider zum Alltag vieler Sportler“ geworden seien. Sie selbst wolle sich aber davon nicht unterkriegen lassen, mit ihrer Story allerdings Aufmerksamkeit auf das Thema lenken.

Für die US-Amerikanerin liegt der Hauptfokus derzeit aber ohnehin nicht auf Hassnachrichten, sondern auf der Vorbereitung auf ihren krönenden Karriereabschluss – zum zweiten Mal wohlgemerkt. Denn im vergangenen Winter kehrte die ehemalige Olympiasiegerin zurück in den Weltcup, um in dieser Saison nochmal an den Olympischen Spielen teilzunehmen. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Lindsey Vonn
Instagram
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Ski Alpin
Aufregung um Ski-Queen
Vonn empört: „Danke, dass du mir den Tod wünschst“
„Nächstes Abenteuer“
Nach Olympia wechselt Lindsey Vonn die Sportart
„Es war nicht einfach“
Nach 264 Tagen: ÖSV-Dame ist zurück auf Schnee
Shiffrin offenbart:
„Sie sagen, ich soll aufhören und Kinder kriegen“
Krone Plus Logo
Julia Scheib im Talk:
„Die Gesundheit ist für mich der größte Luxus!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine