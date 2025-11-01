Vonn empört: „Danke, dass du mir den Tod wünschst“

Ski-Ikone Lindsey Vonn hat auf Instagram einen erschreckenden Hasskommentar gegen sich öffentlich gemacht. Die US-Amerikanerin zeigt sich empört und ergänzt den geposteten Screenshot auch gleich mit ihrer Antwort. „Danke, dass du mir den Tod wünschst, Brad …“, kontert sie den besonders abscheulichen Kommentar.
Hetze und Hasskommentare sind ein weit verbreitetes Problem, von dem auch zahlreiche Profi-Sportler betroffen sind. So auch Ski-Queen Lindsey Vonn, die nun eine dieser furchtbaren Nachrichten in einer Instagram-Story postete.
„Du bist absolut ekelhaft. Kein Vorbild. Ich freue mich, wenn du verletzt bist und hoffe, du verpasst Olympia, du widerwärtige ‘Amerikanerin‘. Fahr mit dem Ski gegen einen Baum“, ist dort zu lesen. Die 41-Jährige antwortete in ihrer Story fassungslos: „Einer der Nachteile von Social Media. Danke, dass du mir den Tod wünschst, Brad …“.
Konzentration auf das große Highlight
Zudem stellt Vonn klar, dass solche Nachrichten „leider zum Alltag vieler Sportler“ geworden seien. Sie selbst wolle sich aber davon nicht unterkriegen lassen, mit ihrer Story allerdings Aufmerksamkeit auf das Thema lenken.
Für die US-Amerikanerin liegt der Hauptfokus derzeit aber ohnehin nicht auf Hassnachrichten, sondern auf der Vorbereitung auf ihren krönenden Karriereabschluss – zum zweiten Mal wohlgemerkt. Denn im vergangenen Winter kehrte die ehemalige Olympiasiegerin zurück in den Weltcup, um in dieser Saison nochmal an den Olympischen Spielen teilzunehmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.