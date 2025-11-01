Halloween-Scherz
JD Vance verkleidete sich als Meme von sich selbst
US-Vizepräsident JD Vance hat heuer zu Halloween gezeigt, dass er auch über Scherze auf seine Kosten lachen kann: Er verkleidete sich als seine eigene Internetkarikatur – in sozialen Medien wurde dieser Humor gefeiert.
Minimaler Aufwand – große Wirkung: Für sein Halloween-Kostüm brauchte Vance nur eine lockige Perücke und einen irren Gesichtsausdruck. Das reichte aus, um sich in das Meme zu verwandeln, das seit Monaten durch die sozialen Medien geistert.
Auf Instagram postete der US-Vizepräsident noch einen kurzen Videoclip dazu. In einem dunklen Anzug und roter Krawatte öffnet er darin eine Haustür und erklärt dann in die Kamera: „Happy Halloween, Kinder! Und Denkt daran: Sagt immer ,danke‘!“
Dieses Video postete Vance auf Instagram:
Damit spielte er auf einen hitzigen Dialog im Weißen Haus an, bei dem er dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgeworfen hatte, nicht dankbar genug gegenüber der US-Regierung zu sein. Nach dem verbalen Disput mit Selenskjy wurde der Vorfall in zahlreichen Memes in sozialen Medien aufgegriffen.
Auch das Weiße Haus bewies zu Halloween Humor:
Zuvor hatte das Weiße Haus bereits das Meme von Vance mit Lockenkopf als Scherz auf der Plattform X genutzt. Auf dem offiziellen Account wurden parodistische Verkleidungsvorschläge geteilt. Eines davon spielte ebenfalls auf die Memes an: Es wird darauf hingewiesen, dass das Kostüm das Wort „Danke“ enthalte, allerdings nicht die Lockenperücke.
