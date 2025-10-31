Vorteilswelt
Der Konflikt eskaliert

Ungarns Minister tobt: Strabag soll verschwinden

Außenpolitik
31.10.2025 17:57
Die Nerven bei der FIDESZ liegen derzeit blank: Der ungarische Minister Lázár wirft der Strabag ...
Die Nerven bei der FIDESZ liegen derzeit blank: Der ungarische Minister Lázár wirft der Strabag nun sogar Wahlkampfhilfe vor(Bild: EPA/Tamas Kacsur)

Der Konflikt zwischen dem ungarischen Verkehrsminister János Lázár und dem österreichischen Baukonzern Strabag eskaliert weiter. In einem neuen Facebook-Beitrag beschuldigte der Minister am Freitag den Konzern, sich in den ungarischen Wahlkampf einzumischen – und warf ihm vor, die oppositionelle TISZA-Partei von Péter Magyar zu unterstützen.

Lázár behauptete, die Strabag finanziere die Oppositionsbewegung und beauftrage für sie Meinungsumfragen. Der Minister, ein enger Vertrauter von Ministerpräsident Viktor Orbán, sprach von „kolonialistischen, liberalen Unternehmen“, die sich angeblich in Ungarns Politik einmischten, und forderte die Strabag auf, nach der Behebung offener Baumängel „aus Ungarn zu verschwinden“.

Streit um Autobahn als Auslöser
Auslöser des seit Monaten schwelenden Streits ist die Autobahn M30 im Nordosten des Landes. Ein von der Strabag gebauter Abschnitt zwischen Miskolc und Szikszó ist seit Februar 2024 wegen Schäden gesperrt. Die Reparatur hätte bis Ende Oktober 2025 abgeschlossen sein sollen – was nicht erfolgte. Das ungarische Bau- und Verkehrsministerium spricht von Baumängeln, die zu einem Absacken der Fahrbahn geführt hätten.

Lázár hatte dem Unternehmen bereits im Frühjahr rechtliche Schritte angedroht und angekündigt, die Finanzgebarung der Strabag sowie ihrer Tochter Aka Zrt (Alföld Koncessziós Autópálya) prüfen zu lassen. Er kritisierte zudem, dass die Strabag trotz Verzögerungen eine Verlängerung ihres bis 2031 laufenden Konzessionsvertrags anstrebe.

Oppositionspartei lässt Vorwürfe abprallen
Die betroffene Oppositionspartei TISZA, die laut Umfragen erstmals seit Jahren eine echte Herausforderung für Orbáns Regierungspartei Fidesz darstellen könnte, wies Lázárs Anschuldigungen umgehend zurück. Man werde „von Zehntausenden Ungarn auf legale Weise unterstützt“, erklärte die Partei gegenüber dem ungarischen Portal Telex.hu. TISZA erhalte keine ausländische oder unternehmerische Unterstützung.

Lesen Sie auch:
Der österreichische Baukonzern ist unter anderem mit der Sanierung der M30 in Ungarn betraut. 
Ärger mit Autobahn
Baumängel? Ungarns Minister droht der Strabag
27.10.2025
Russland-Sanktionen
Deripaska-Beteiligung kostet Strabag Aufträge
20.10.2025

Rundumschlag von ungarischem Minister
Mit den jüngsten Aussagen verschärft Lázár die Auseinandersetzung kurz vor den im Frühjahr 2026 geplanten Parlamentswahlen. Seine Attacke trifft nicht nur die Strabag, sondern auch indirekt deren Kernaktionäre – darunter die Familie Haselsteiner, Raiffeisen und UNIQA.

Der langjährige Strabag-Chef Hans-Peter Haselsteiner war in Österreich politisch aktiv und gilt als Unterstützer liberaler Parteien wie NEOS, die seit März Teil der österreichischen Bundesregierung sind.

