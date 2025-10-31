Ungarns Minister tobt: Strabag soll verschwinden

Streit um Autobahn als Auslöser

Auslöser des seit Monaten schwelenden Streits ist die Autobahn M30 im Nordosten des Landes. Ein von der Strabag gebauter Abschnitt zwischen Miskolc und Szikszó ist seit Februar 2024 wegen Schäden gesperrt. Die Reparatur hätte bis Ende Oktober 2025 abgeschlossen sein sollen – was nicht erfolgte. Das ungarische Bau- und Verkehrsministerium spricht von Baumängeln, die zu einem Absacken der Fahrbahn geführt hätten.