Trump prahlt vor „Shutdown“-Schicksalstag mit Bad

Trump: Brauche Klarheit

Trump selbst meinte, seine Regierung werde den Urteilen nachkommen, aber er brauche zuerst mehr Klarheit. „Wenn wir vom Gericht angemessene rechtliche Anweisungen erhalten, wird es mir EINE EHRE sein, die Mittel bereitzustellen“, verkündete er auf seiner Plattform Truth Social. Was er unter „angemessenen rechtlichen Anweisungen“ versteht, erklärte Trump allerdings nicht. Es ist daher ungewiss, ob sich der Präsident an diese Anordnung tatsächlich auch halten wird.