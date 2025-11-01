„Feiern das Leben, damit wir den Tod verkraften“

Anita Honeder begleitet als Pflegerin einer Palliativstation seit zehn Jahren Sterbenskranke auf ihrem letzten Weg. Wie sie daraus Kraft schöpft und warum auf der Station trotzdem gelacht wird, erzählt sie im großen Interview mit der „Krone“.
Der Blick ist auf eine Nische am Gang der Palliativstation des Ordensklinikums Linz Elisabethinen gerichtet. Dort stehen zwei brennende Kerzen – ein Hinweis darauf, dass heute schon zwei Menschen verstorben sind. Dennoch hört man Lachen aus dem Schwesternzimmer. Anders wäre es hier nur schwer zu ertragen. „Das ist unsere größte Ressource, daraus schöpfen wir Kraft“, erzählt Pflegerin Anita Honeder, die seit dem Jahr 2015 Sterbende begleitet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.