Ex-Minister zur Spitalsmisere: „Geht ums Geschäft“

Die Alarmsignale in unserem Gesundheitssystem häufen sich. Seit dem „Krone“-Bericht über den Tod einer 55-jährigen Rohrbacherin wird diskutiert, was schiefläuft. Wir fragten jemanden, der als ehemaliger Insider genau weiß, warum das so ist.
Zu den Krisensymptomen gehören nicht nur solche tragischen Einzelfälle wie im Mühlviertel, sondern auch das alltägliche Desaster, wie die teils unerträglich langen Wartezeiten auf OPs – und der „Tipp“, sich doch in Eigenregie ein Spital zu suchen, wo es schneller geht.
Teils verblüffende Antworten
Alois Stöger (SPÖ) war Obmann der OÖ Gebietskrankenkasse und von 2008 bis 2014 Gesundheitsminister. Wir fragten ihn, warum unser Gesundheitssystem gefühlt den Bach runtergeht – und bekamen teils verblüffende Antworten: „Schuld sind Schwarz-Blau und Neos, die gemeinsam die Medizin privatisieren wollen und deshalb die Gebietskrankenkassen zerschlagen haben. Da geht es um ein Riesengeschäft.“
