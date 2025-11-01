Ex-Minister zur Spitalsmisere: „Geht ums Geschäft“

Zu den Krisensymptomen gehören nicht nur solche tragischen Einzelfälle wie im Mühlviertel, sondern auch das alltägliche Desaster, wie die teils unerträglich langen Wartezeiten auf OPs – und der „Tipp“, sich doch in Eigenregie ein Spital zu suchen, wo es schneller geht.



Teils verblüffende Antworten

Alois Stöger (SPÖ) war Obmann der OÖ Gebietskrankenkasse und von 2008 bis 2014 Gesundheitsminister. Wir fragten ihn, warum unser Gesundheitssystem gefühlt den Bach runtergeht – und bekamen teils verblüffende Antworten: „Schuld sind Schwarz-Blau und Neos, die gemeinsam die Medizin privatisieren wollen und deshalb die Gebietskrankenkassen zerschlagen haben. Da geht es um ein Riesengeschäft.“