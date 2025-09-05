GPS-Störung doch kein Sabotageakt der Russen

Ein Flugzeug mit EU-Chefin Ursula von der Leyen an Bord sorgte für ordentlich Aufsehen. Das Navigationssystem des Flugzeugs soll beim Landeanflug in Bulgarien komplett ausgefallen sein. Der Verdacht: Russland störte die GPS-Signale absichtlich. Jetzt zieht man die Behauptung zumindest halb zurück.
Es gibt kein einziges Indiz dafür, dass das GPS-Signal des Flugzeugs mit Ursula von der Leyen an Bord gestört wurde, wie der bulgarische Vizepremier und Verkehrsminister Grosdan Karadschow jetzt zum Fernsehsender bTV sagte. Es gab nur eine kurzfristige Unterbrechung des Signals. Doch das ist für dicht besiedelte Gegenden nicht unüblich.
Nur wenige Stunden später änderte die Regierung schon wieder ihre Position. Die Bodeninstrumente hätten keine Störungen des GPS-Signals feststellen können, meinte Premierminister Rosen Scheljaskow bei einer spontanen Pressekonferenz. Das heiße aber nicht, dass die Geräte an Bord des Flugzeugs keine Störungen festgestellt hätten.
„In diesem Zusammenhang habe ich die Zivilluftfahrtbehörde angewiesen, sich mit der Fluggesellschaft, die den Flug durchführt, in Verbindung zu setzen, um eine zusätzliche Überprüfung der Instrumente und Computer im Flugzeug durchzuführen“, sagte Scheljaskow.
Flug soll ziemlich normal verlaufen sein
Vom Portal Flightradar24 hieß es, dass bei den GPS-Signalen nichts Auffälliges beobachtet worden war. Auf dem ganzen Flug sei die Qualität der GPS-Signale sehr gut gewesen. Damit widerspricht Flightradar den Berichten, dass der Pilot mithilfe von analogen Karten landen musste.
Ursprünglich war auch behauptet worden, dass das Flugzeug eine Stunde lang über dem Flughafen kreisen musste. Flightradar24, auf dem man Flugdaten in Echtzeit verfolgen kann, widersprach dem. Die Flugroute zeige, dass der Flieger keine längeren Kreise in der Luft drehte und auch nur einige Minuten verspätet war.
