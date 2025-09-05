Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flug mit von der Leyen

GPS-Störung doch kein Sabotageakt der Russen

Außenpolitik
05.09.2025 14:26
Ursula von der Leyen war mit einem Privat-Jet unterwegs. (Symbolbild)
Ursula von der Leyen war mit einem Privat-Jet unterwegs. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)

Ein Flugzeug mit EU-Chefin Ursula von der Leyen an Bord sorgte für ordentlich Aufsehen. Das Navigationssystem des Flugzeugs soll beim Landeanflug in Bulgarien komplett ausgefallen sein. Der Verdacht: Russland störte die GPS-Signale absichtlich. Jetzt zieht man die Behauptung zumindest halb zurück.

0 Kommentare

Es gibt kein einziges Indiz dafür, dass das GPS-Signal des Flugzeugs mit Ursula von der Leyen an Bord gestört wurde, wie der bulgarische Vizepremier und Verkehrsminister Grosdan Karadschow jetzt zum Fernsehsender bTV sagte. Es gab nur eine kurzfristige Unterbrechung des Signals. Doch das ist für dicht besiedelte Gegenden nicht unüblich.

Nur wenige Stunden später änderte die Regierung schon wieder ihre Position. Die Bodeninstrumente hätten keine Störungen des GPS-Signals feststellen können, meinte Premierminister Rosen Scheljaskow bei einer spontanen Pressekonferenz. Das heiße aber nicht, dass die Geräte an Bord des Flugzeugs keine Störungen festgestellt hätten.

In dem Flieger saß EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
In dem Flieger saß EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.(Bild: AP/Antonin Utz)

„In diesem Zusammenhang habe ich die Zivilluftfahrtbehörde angewiesen, sich mit der Fluggesellschaft, die den Flug durchführt, in Verbindung zu setzen, um eine zusätzliche Überprüfung der Instrumente und Computer im Flugzeug durchzuführen“, sagte Scheljaskow. 

Lesen Sie auch:
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
Störfälle steigen
Flugzeug mit von der Leyen musste ohne GPS landen
01.09.2025
Problem für Flugzeuge
Absichtliche GPS-Störungen in Schweden nehmen zu
04.09.2025

Flug soll ziemlich normal verlaufen sein
Vom Portal Flightradar24 hieß es, dass bei den GPS-Signalen nichts Auffälliges beobachtet worden war. Auf dem ganzen Flug sei die Qualität der GPS-Signale sehr gut gewesen. Damit widerspricht Flightradar den Berichten, dass der Pilot mithilfe von analogen Karten landen musste.

Ursprünglich war auch behauptet worden, dass das Flugzeug eine Stunde lang über dem Flughafen kreisen musste. Flightradar24, auf dem man Flugdaten in Echtzeit verfolgen kann, widersprach dem. Die Flugroute zeige, dass der Flieger keine längeren Kreise in der Luft drehte und auch nur einige Minuten verspätet war.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
179.111 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
169.361 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
157.115 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1800 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1196 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Außenpolitik
26 Länder planen Schutztruppen für die Ukraine
898 mal kommentiert
Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron
Mehr Außenpolitik
Appell an Regierung
OMV-Jobabbau: Gewerkschaft tobt, Konzern schweigt
Flug mit von der Leyen
GPS-Störung doch kein Sabotageakt der Russen
„Führen keinen Krieg“
China weist Trumps Forderung an Europäer zurück
Neues Hamas-Video
Geisel fleht Netanyahu um Ende des Gaza-Kriegs an
„Dank“ Ukraine-Krieg
Kreml rühmt russische Prothesen-Innovationen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf