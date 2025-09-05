GPS-Störung doch kein Sabotageakt der Russen

Es gibt kein einziges Indiz dafür, dass das GPS-Signal des Flugzeugs mit Ursula von der Leyen an Bord gestört wurde, wie der bulgarische Vizepremier und Verkehrsminister Grosdan Karadschow jetzt zum Fernsehsender bTV sagte. Es gab nur eine kurzfristige Unterbrechung des Signals. Doch das ist für dicht besiedelte Gegenden nicht unüblich.