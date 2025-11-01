Vorteilswelt
Ende am Mountainbike

Hammer! Kärntnerin signiert bei Vingegaard-Team

Kärnten
01.11.2025 10:58
Kathi Sadnik radelte im Mountainbike-Shorttrack-Weltcup zum U23-Gesamtsieg.
Kathi Sadnik radelte im Mountainbike-Shorttrack-Weltcup zum U23-Gesamtsieg.(Bild: Staron Photo)

Katharina Sadnik hat sich entschieden! Die Griffnerin, die im vergangenen Jahr sowohl auf dem Mountainbike als auch am Straßenrad aktiv war, wird 2026 nur noch auf der Straße radeln. Den ersten Profivertrag gibt‘s gleich bei einem Top-Team der World Tour.

Was für ein Hammer! Die Griffnerin Katharina Sadnik wird nächstes Jahr voll vom Mountainbike auf die Straße wechseln. Und das mit einem Profivertrag beim niederländischen Team Visma – wo auch Weltstar Jonas Vingagaard unter Vertrag ist. „Echt unwirklich! Ich hätte niemals damit gerechnet, dass sie mich haben wollen. Ich war für die Verhandlungen in Amsterdam, sie haben mir ein gutes Gefühl gegeben“, sagt Sadnik, die heuer mehrfach auf der Straße gezeigt hat, was in ihr steckt. 

