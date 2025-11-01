Hammer! Kärntnerin signiert bei Vingegaard-Team

Was für ein Hammer! Die Griffnerin Katharina Sadnik wird nächstes Jahr voll vom Mountainbike auf die Straße wechseln. Und das mit einem Profivertrag beim niederländischen Team Visma – wo auch Weltstar Jonas Vingagaard unter Vertrag ist. „Echt unwirklich! Ich hätte niemals damit gerechnet, dass sie mich haben wollen. Ich war für die Verhandlungen in Amsterdam, sie haben mir ein gutes Gefühl gegeben“, sagt Sadnik, die heuer mehrfach auf der Straße gezeigt hat, was in ihr steckt.