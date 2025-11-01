Wiener Prater: Mann von Bande mit Messer verletzt

Der brutalen Attacke am Gabor-Steiner-Weg zwischen Praterstern und Riesenrad soll nur ein kurzer Wortwechsel vorausgegangen sein. Eine Gruppe von fünf Männern sprach den 24-Jährigen und seine Freunde um 1.15 Uhr offenbar in syrischer Sprache an und griff sie dann ohne erkennbaren Grund an. Einer der Angreifer soll dem jungen Mann eine Stichverletzung zugefügt haben, bevor die Tatverdächtigen die Flucht ergriffen.