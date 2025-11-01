Wiener Prater: Mann von Bande mit Messer verletzt

Ein 24-Jähriger wurde mit seinen Freunden in der Nacht auf Samstag von einer Gruppe von Männern in der Nähe des Wiener Praters zunächst angesprochen und dann unvermittelt attackiert. Einer soll ihn mit einem Messer verletzt haben, dann flüchteten die Tatverdächtigen. Eine Großfahndung der Polizei blieb erfolglos.
Der brutalen Attacke am Gabor-Steiner-Weg zwischen Praterstern und Riesenrad soll nur ein kurzer Wortwechsel vorausgegangen sein. Eine Gruppe von fünf Männern sprach den 24-Jährigen und seine Freunde um 1.15 Uhr offenbar in syrischer Sprache an und griff sie dann ohne erkennbaren Grund an. Einer der Angreifer soll dem jungen Mann eine Stichverletzung zugefügt haben, bevor die Tatverdächtigen die Flucht ergriffen.
Verdächtige auf der Flucht
Der Verletzte wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Trotz sofort eingeleiteter Großfahndung mit zahlreichen Polizeikräften konnten die Männer nicht gefasst werden. Das Landeskriminalamt Wien führt die weiteren Ermittlungen.
