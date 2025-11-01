Nach Verfolgung: Auto von Raser (21) beschlagnahmt

Ganz besonders eilig hatte es am Halloween-Abend ein Autolenker im Tiroler Schwaz: Der 21-Jährige bretterte mit teils über 140 km/h in einer 60er-Zone. Der Tempobolzer geriet ins Visier einer Polizeistreife, die sofort die Verfolgung aufnahm. Letztlich konnte der Raser erst im Gemeindegebiet von Weer angehalten werden. Pkw und Führerschein wurden abgenommen!
Gegen 21 Uhr geriet der Tempobolzer ins Visier der Polizei, als er bei Schwaz auf der B171 Tiroler Straße „mit weit überhöhter Geschwindigkeit“ unterwegs war. Die Streife fuhr dem Raser sofort nach. In diesem Bereich galt eine 60er-Beschränkung, wie es vonseiten der Exekutive auf „Krone“-Nachfrage hieß. Der 21-jährige Kroate habe es teilweise auf mehr als 140 km/h gebracht.
In Weer konnte das Fahrzeug angehalten und der Lenker kontrolliert werden.
Die Ermittler
Raserei auch durchs Ortsgebiet
Im Zuge der „Nachfahrt“ sei es auch in den Ortsgebieten von Pill und Weer zu massiven Geschwindigkeitsübertretungen gekommen. Letztlich konnte der mutmaßliche Raser im rund acht Kilometer entfernten Weer angehalten und kontrolliert werden.
Führerschein und Auto futsch
Dem 21-Jährigen wird die Raserei teuer zu stehen kommen. Ihm wurde nicht nur der Führerschein abgenommen – auch das Auto wurde beschlagnahmt. Entsprechende Anzeigen folgen.
