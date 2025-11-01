Nach Verfolgung: Auto von Raser (21) beschlagnahmt

Gegen 21 Uhr geriet der Tempobolzer ins Visier der Polizei, als er bei Schwaz auf der B171 Tiroler Straße „mit weit überhöhter Geschwindigkeit“ unterwegs war. Die Streife fuhr dem Raser sofort nach. In diesem Bereich galt eine 60er-Beschränkung, wie es vonseiten der Exekutive auf „Krone“-Nachfrage hieß. Der 21-jährige Kroate habe es teilweise auf mehr als 140 km/h gebracht.