Wenn Trauer Kinder trifft: Wie man den Tod erklärt

Schon für Erwachsene ist der Tod oft kaum zu begreifen, wie geht es Kleinkindern damit? Ulla Nettek ist Trauerbegleiterin bei „Rainbows“ und weiß, wie man den Kleinsten durch die Trauer hilft.
„Krone“: Der Tod begegnet früher oder später jedem – verstehen das Kleinkinder überhaupt?
Ulla Nettek: Wenn sie noch sehr klein sind, ist es nur schwer zu fassen, dass die Oma zum Beispiel wirklich nicht mehr zurückkommt. Ein richtiges Verständnis für die Endlichkeit des Todes kommt erst mit sechs oder sieben Jahren. Viele Kinder glauben, dass die Oma wiederkommt.
