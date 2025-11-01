Wenn Trauer Kinder trifft: Wie man den Tod erklärt

„Krone“: Der Tod begegnet früher oder später jedem – verstehen das Kleinkinder überhaupt?

Ulla Nettek: Wenn sie noch sehr klein sind, ist es nur schwer zu fassen, dass die Oma zum Beispiel wirklich nicht mehr zurückkommt. Ein richtiges Verständnis für die Endlichkeit des Todes kommt erst mit sechs oder sieben Jahren. Viele Kinder glauben, dass die Oma wiederkommt.