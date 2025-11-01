„Müssen weg!“ BVB-Stars bitten Fans um Verzeihung

Die Fans hätten sich offenbar eine ausgedehnter Verabschiedungs-, vielleicht sogar Feier-Zeremonie erwartet. Obligaterweise geht die Mannschaft, erst recht nach Siegen, zum Sektor mit dem eigenen Fans, sagt „Cia“, feiert gegebenenfalls. Das fiel diesmal bei Dortmunds Team recht knackig aus. Die Spieler waren schnell wieder am Weg in die Kabine, hatten es sichtlich eilig. Emre Can, 90 Minuten auf der Bank, hirscht noch schnell zu solo zum Fanblock. An der Bande stehend raunt er den Fan-Capos zu: „Wir müssen schnell weg.“ Danach ist via Handy-Video noch zu verstehen, wie er etwas von „Flughafen“ erzählt. Dann geht er zur Mannschaft Richtung Kabine. Auch Niko Kovac kommt noch einmal auf die Fans zu, gleichsam entschuldigend, immer wieder die „Finger auf die Armbanduhr“-Geste ausführend. Auch er erklärt noch einmal, was er dann später bei der Pressekonferenz Richtung Journalisten klarstellte.