„Müssen weg!“ BVB-Stars bitten Fans um Verzeihung

„Wir müssen schnell weg“, ist Emre Can über das Handy-Video zu verstehen, wie er um Verständnis bei den Fans ringt. Die Borussia-Dortmund-Profis hatte am Freitag nach dem Auswärtssieg bei Augbsurg wenig Zeit zum Feiern mit der Fans. Zu deren teils durchas veritablen Unmut.
Ohne Kontext muten die Bilder, die gerade die Social-Media-Runde machen, schon ein wenig unverständlich an. Einige, eigentlich gar nicht so wenige Dortmund-Fans verabschieden deren Mannschaft mit Pfiffen in die Kabine. Dabei hatte die soeben zwar keine Gala abgeliefert, aber die erwarteten drei Punkte eingefahren. Warum dann also die Verstimmungen zwischen Spielern und Supportern?
Die Fans hätten sich offenbar eine ausgedehnter Verabschiedungs-, vielleicht sogar Feier-Zeremonie erwartet. Obligaterweise geht die Mannschaft, erst recht nach Siegen, zum Sektor mit dem eigenen Fans, sagt „Cia“, feiert gegebenenfalls. Das fiel diesmal bei Dortmunds Team recht knackig aus. Die Spieler waren schnell wieder am Weg in die Kabine, hatten es sichtlich eilig. Emre Can, 90 Minuten auf der Bank, hirscht noch schnell zu solo zum Fanblock. An der Bande stehend raunt er den Fan-Capos zu: „Wir müssen schnell weg.“ Danach ist via Handy-Video noch zu verstehen, wie er etwas von „Flughafen“ erzählt. Dann geht er zur Mannschaft Richtung Kabine. Auch Niko Kovac kommt noch einmal auf die Fans zu, gleichsam entschuldigend, immer wieder die „Finger auf die Armbanduhr“-Geste ausführend. Auch er erklärt noch einmal, was er dann später bei der Pressekonferenz Richtung Journalisten klarstellte.
Die Flughäfen in Bayern ...
Des Rätsels Lösung: tatächlich die Flughafenordnung. „Wir müssen um zwölf Uhr hier raus, weil um 12 die Flughäfen in Bayern dichtmachen“, erklärte Kovac: „Wir müssen uns sputen. Normalerweise dauert alles ein bisschen länger, mit Essen, Rehamaßnahmen. Aber heute sind wir so unter Zeitdruck. Deswegen konnten wir heute nicht so viel feiern wie üblich. Und ich denke, dass unsere Fans das auch verstanden haben.“ Na bitte.
