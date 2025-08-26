Last-Minute-Plan für die Wiederholungsprüfung

Noch maximal zwei Wochen (je nach Bundesland) bis zu den Wiederholungsprüfungen und für die betroffenen Schülerinnen und Schüler höchste Zeit, um sich auf das „Büffeln“ zu konzentrieren. Der Gedanke, den kompletten Stoff in so kurzer Zeit wiederholen zu müssen, wirkt schnell überfordernd. Doch Panik ist ein schlechter Begleiter. Wer die verbleibenden Tage sinnvoll strukturiert und sich auf das Wesentliche konzentriert, kann auch jetzt noch entscheidende Fortschritte machen. Hilfen gibt es vielfältige.