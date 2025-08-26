Last-Minute-Plan für die Wiederholungsprüfung

Britney Spears packt über Ehe mit Sam Asghari aus
„Fake!“
Die Wiederholungsprüfungen rücken unaufhaltsam näher. In den kommenden Tagen gilt es, den Lernstoff unbedingt zu festigen. Hier ein paar wichtige Tipps vom „Krone“-Schulratgeber Manfred Jordan.
Noch maximal zwei Wochen (je nach Bundesland) bis zu den Wiederholungsprüfungen und für die betroffenen Schülerinnen und Schüler höchste Zeit, um sich auf das „Büffeln“ zu konzentrieren. Der Gedanke, den kompletten Stoff in so kurzer Zeit wiederholen zu müssen, wirkt schnell überfordernd. Doch Panik ist ein schlechter Begleiter. Wer die verbleibenden Tage sinnvoll strukturiert und sich auf das Wesentliche konzentriert, kann auch jetzt noch entscheidende Fortschritte machen. Hilfen gibt es vielfältige.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.