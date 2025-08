Gefahr im Straßenverkehr steigt für Senioren stark

Drei Menschen sind letztes Jahr in Wien auf Zebrastreifen angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Zwei davon waren über 65 Jahre alt. 72 Personen wurden bei solchen Unfällen schwer verletzt, auch davon waren 15 Senioren. Mit insgesamt 378 verletzten Fußgängern ist die Zahl der Unfälle auf Zebrastreifen in Wien weiterhin überdurchschnittlich hoch, analysiert der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) neue Zahlen der Statistik Austria. Jeder dritte Unfall mit Fußgängern in Wien letztes Jahr passierte auf einem Zebrastreifen.