Verkehrsclub will nun SUV-Fahrer zur Kasse bitten

Das Parkpickerl in Wien – und anderswo – soll neu gedacht werden. Das findet der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Nicht nur die Lage in der Stadt, sondern auch die Größe und das Gewicht eines Autos sollen künftig bestimmen, wie viel das Abstellen im öffentlichen Raum kostet. Der Gedanke dahinter: Wer mehr Platz braucht, soll auch tiefer in die Tasche greifen.