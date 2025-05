2200 Gefahrenstellen: Radfahrer schlagen Alarm

Karte online

Am meisten Zustimmung erhielt die Beschwerde zur Kreuzung bei der Urania. Hier, wo Schülergruppen und Kindergartenkinder gemeinsam mit Radfahrern in enge Verkehrsinseln gepfercht werden und der Autoverkehr auf mehreren Spuren vorbeirauscht, sprechen Betroffene von einer „unerträglichen“ Situation. Die Ampel schaltet träge, die Wegeführung ist unübersichtlich – und verbessert wurde seit Jahren nichts. Ein Muster zieht sich durch alle Einträge: Gefährliche Stellen sind in Wien mit Abstand das größte Problemfeld – über 770 Mal wurden sie genannt. Die Radinfrastruktur bleibt ein Flickwerk – mit klaren Schwachstellen in beinahe allen Bezirken.