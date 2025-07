Justiz versteigert drei Häuser des toten „Engels“

Die 59-jährige Esoterikerin Gabriele M. lockte als „heilbringender Engel“ ihren zahlreichen Opfern Millionen Euro heraus. Auch ihr Sohn und ihre Tochter wurden als Komplizen verurteilt. Nach dem Tod des „Engels“ in Haft wurden ihre drei Immobilien in Zell am Moos (OÖ) für verfallen erklärt. Am Mittwoch werden sie versteigert.