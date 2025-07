Uralt-Gasthaus muss neuem Gemeindezentrum weichen

Das Gasthaus Wahl in Wimpassing an der Leitha gehört zu den ältesten Wirtshäusern des Burgenlandes. Der untere Teil des Gebäudes, das 1680 erstmals urkundlich erwähnt wurde und einst den Esterházys gehörte, diente im 17. Jahrhundert als Post- und Pferdewechselstation. Im 18. Jahrhundert wurde diese in ein Gasthaus umfunktioniert.