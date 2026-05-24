Gesundheitstage: Burgenländer nutzen Vorsorge

Seit vier Jahren werden jährlich alle Burgenländer, die zwischen 40 und 65 Jahren alt sind und einen runden oder halbrunden Geburtstag feiern, zu den Gesundheitstagen ins Gesundheitsresort REDUCE in Bad Tatzmannsdorf zur Vorsorge eingeladen. Mittlerweile können dort – oder im Retreat & Health Resort Marienkron in Mönchhof – auch alle Älteren einchecken und im Rahmen der „Gesundheitstage 70 plus“ einen dreitägigen Aufenthalt in Anspruch nehmen. Den größten Teil der Kosten übernehmen das Land sowie die Sozialversicherungsträger. Die Teilnehmer müssen nur den Selbstbehalt von 200 Euro bezahlen.