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Gesundheitstage: Burgenländer nutzen Vorsorge

Burgenland
24.05.2026 17:00
Doskozil mit Ärztekammer-Präsident Christian Toth und Sabine de Martin de Gobbo von der ÖGK
Doskozil mit Ärztekammer-Präsident Christian Toth und Sabine de Martin de Gobbo von der ÖGK(Bild: LH-Büro)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Wer bis ins hohe Alter fit bleiben will, sollte sich schon früh mit dem Thema Prävention befassen. Das Land bietet Möglichkeiten.

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Seit vier Jahren werden jährlich alle Burgenländer, die zwischen 40 und 65 Jahren alt sind und einen runden oder halbrunden Geburtstag feiern, zu den Gesundheitstagen ins Gesundheitsresort REDUCE in Bad Tatzmannsdorf zur Vorsorge eingeladen. Mittlerweile können dort – oder im Retreat & Health Resort Marienkron in Mönchhof – auch alle Älteren einchecken und im Rahmen der „Gesundheitstage 70 plus“ einen dreitägigen Aufenthalt in Anspruch nehmen. Den größten Teil der Kosten übernehmen das Land sowie die Sozialversicherungsträger. Die Teilnehmer müssen nur den Selbstbehalt von 200 Euro bezahlen.

Immer mehr Nutzer
Diese österreichweit einzigartigen Präventionsinitiativen, die Bestandteil der burgenländischen Gesundheitsoffensive sind, werden von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Bis 1. Mai 2026 haben bereits 4824 Frauen und Männer das Vorsorgeangebot genutzt. Im Vorjahr waren es insgesamt 1762 Personen, allein heuer bis Anfang Mai bereits 617.

„Wir werden diesen Weg weitergehen. Denn die Erghaltung der Gesundheit bis ins hohe Alter sind entscheidend für die Lebensqualität und ein starkes Gesundheits- und Pflegesystem“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Vor kurzem sagte auch die Gesundheitskasse ÖGK ihre weitere Unterstützung zu. 

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