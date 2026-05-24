Die Teuerung trifft auch die Feuerwehren

Egal, ob es um das Tanklöschfahrzeug, das Atemschutzgerät oder das Feuerwehrhaus geht, nahezu alle Anschaffungen der Feuerwehren sind in den vergangenen Jahren empfindlich teurer geworden. Bei den klassischen Löschfahrzeugen sind die Preise in nur wenigen Jahren um fast ein Drittel nach oben gegangen – oder in absoluten Zahlen ausgedrückt: Für das gleiche Auto sind mittlerweile bis zu 150.000 Euro mehr zu bezahlen. Der Österreichische Bundesfeuerwehrverband (ÖBFV) spricht von massiven Preissteigerungen bei Fahrgestellen, Technik, Material und zusätzlichen sicherheitsrelevanten Anforderungen.