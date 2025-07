Steyr fiebert auf ein „pünktliches“ Rad-Fest hin

Rien ne va plus – nichts geht mehr! Das gilt in der Innenstadt Steyrs heute ab 10 Uhr. Denn ab da wird der Stadtplatz gesperrt, ehe dort die nächsten zwei Tage akutes Rad-Fieber ausbricht und sich die Innenstadt in eine wahre Party-Meile verwandelt!

Denn ehe morgen (ab 11 Uhr) erstmals die Auftaktetappe der Tour of Austria mit Start und Ziel in Steyr abgehalten wird, kommt es bereits heute zu einigen Leckerbissen. Zuerst wird ab 18.30 Uhr musikalisch einiges geboten, ehe eine halbe Stunde später die Teams um die heimischen World-Tour-Profis wie Tobi Bayer, Michael Gogl, Patrick Konrad und Lokalmatador Felix Großschartner vorgestellt werden, die sich einen Tag später eine Hetzjagd quer durch das malerische Traunviertel liefern. „Die erste Tour-Etappe ist stets speziell, da musst du zuerst deinen Rhythmus finden“, so Mitfavorit Großschartner, der jedoch anfügt: „Ich möchte in Steyr aber direkt mal überraschen!“