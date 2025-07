Tirol zieht erste Lehren aus jüngsten Katastrophen

Ein Großbrand in Osttirol bildete den Auftakt einer Reihe von Ereignissen, die das gesamte Bundesland in Alarmbereitschaft versetzten. Zeitgleich brachen mehrere Waldbrände in verschiedenen Regionen Tirols aus, während Starkregen zu Murenabgängen und Hangrutschen führte. In einigen Gemeinden mussten Straßen gesperrt, Gebäude evakuiert und sogar Schutzmaßnahmen aktiviert werden.