Echtes Kino-Flair: Der älteste „Filmpalast“ Tirols

Trotz Streamingdiensten und LED-Bildschirmen bleibt das Kinoerlebnis etwas Besonderes – vor allem in einem der ältesten Kinos in Österreich, das noch immer Kultur und Geschichte atmet. In Fulpmes hat der Arbeiterverein 1920 das erste Tiroler Lichtspieltheater außerhalb von Innsbruck errichtet. Vor 105 Jahren flimmerten dort Stummfilme über die Leinwand.