Joggerin mit Stapler getötet: Bewährung für Fahrer

Dieser Fall hat auch aus Sicht des Gutachters besondere Dramatik: Denn nach dem tragischen Unfall am 23. August des Vorjahres, bei dem im Zuge der Abbauarbeiten am Frequency-Festival an der Traisen in Niederösterreich eine Joggerin (53) von einem Stapler erfasst und getötet wurde, gilt es die Schuldfrage zu klären. Seit Oktober des Vorjahres muss sich der Lenker des Sechs-Tonnen-Fahrzeugs wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht in St. Pölten verantworten.