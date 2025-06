Geisteskranker Mann wollte „Ungläubige“ töten

In der Wohnung des 22-Jährigen finden die Beamten auch vom Konvertierten produziertes islamistisches Propagandamaterial. Im Prozess bekennt sich der Arbeitslose teilweise schuldig. Vom vorsitzenden Richter Martin Mitteregger mit den damaligen Aussagen konfrontiert, antwortet der 22-Jährige: „Es hat sich nichts geändert. Ich halte daran fest.“ Heißt, er würde nach wie vor Ungläubige abschlachten. Allah werde ihm sagen, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Wenig später revidiert er seine Aussage und meint: „Ich habe dem Jugendlichen damals in der Moschee nur Angst machen wollen. Ich lebe nach wie vor den Islam, aber friedlich.“ Doch wer ist die Person, deren bizarre Persönlichkeit offensichtlich ist? Aufgewachsen in sehr guten Familienverhältnissen, wird bei dem Mann in jungen Jahren ADHS diagnostiziert, zur Behandlung wird er medikamentös eingestellt. Nach dem Absetzen der Medikamente therapiert er sich selbst mit Cannabis und entwickelt Psychosen.