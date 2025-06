Zeuge hat für Aussage zu viel Angst vor Islamist

Doch worum ging’s eigentlich am Montag bei dem Prozess in Linz? Der damals 16-jährige Albaner soll laut Anklage vor einem Jahr in einer HAK in Wels für den Islamischen Staat Propaganda betrieben haben. Er soll Werbung für den Dschihad gemacht und Mitschülern auf seinem Handy Videos von Ermordungen, Enthauptungen und Selbstmordanschlägen gezeigt haben.