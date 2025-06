Audi Q3: Ganz schön viel Design – und viel Technik

Ein riesiger Single-Frame-Grill dominiert die Front, umrahmt von großzügig dimensionierten stilisierten Lufteinlässen, die jedoch einfach Plastikflächen sind und versteckt die Matrix-LED-Hauptscheinwerfer tragen. Diese nutzen erstmals in dem Segment Audis 13 mm schmales Mikro-LED-Modul mit je 25.600 rund 40 µ großen Mikro-LEDs, die jede Menge Funktionen ermöglichen, etwa die Projektion eines Eiskristalls auf die Straße als Glättewarnung, Orientierungslicht in Baustellen oder eine Warnung des Spurwechselassistenten. Als Blickfang inszeniert sind die LED-Tagfahrlichter mit 23 Segmenten pro Seite, die sich in digitalen Lichtsignaturspielereien ergehen können. Natürlich alles optional.