WHO schlägt Alarm: Einsamkeit macht krank

Schweden als Vorreiter

Die WHO führt Schweden als gutes Beispiel an: Das Land hat eine nationale Strategie gegen Einsamkeit: An vielen Orten wird versucht, bewusst soziale Kontakte zu ermöglichen, etwa in Geschäften oder Restaurants. Alle Kinder und Jugendliche bekämen bald Geldkarten geschenkt, mit denen sie Gruppenaktivitäten für die Freizeit buchen könnten. Handys an Schulen sollen verboten werden, so würden Kontakte wachsen und Cybermobbing reduziert. Eltern könnten als Vorbild dienen, wenn sie sich nicht ständig mit ihren Mobiltelefonen beschäftigen würden.