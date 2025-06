Extreme Hitze: So belastet ist unser Körper

Bereits am Montag startete in Österreich die aktuelle Hitzewelle mit klarem, sehr sonnigem Himmel. Der prognostizierte Höchstwert lag bei 34 Grad. Auch am Dienstag wurden 34 Grad erwartet. Am Mittwoch dürfte die Hitze dann noch einmal zunehmen, mit einem Spitzenwert von 36 Grad. Diese Extremtemperaturen sind eine große Herausforderung für den Körper. Die Folgen sind zum Teil fatal.