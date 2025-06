Dringende Forderung: Reparaturbonus soll zurück!

Durch EU-Vorgaben („Recht auf Reparatur“ für Konsumenten) ist so eine Förderung sogar verpflichtend, so Mario Fasching vom großen Reparaturnetzwerk Eseco. „Die Nationalstaaten müssen das umsetzen! Aktuell merken wir derzeit aber bei großen Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen etc. einen Rückgang der Reparaturen um gut 10 Prozent. Vor allem für sozial Schwächere ist der Bonus wesentlich. Außerdem stärkt er das Bewusstsein, dass reparieren sinnvoll ist.“