Massenabschuss von Gämsen wird zum Millionenkrimi

Im Aufforstungsgebiet oberhalb von Absam in Tirol knabbern Gämsen an den 30.000 gepflanzten Jungbäumen und zerstören viele. Doch die Wild-Dezimierung wurde von deutschen Tierschützern per Gericht verhindert. Muss die Gemeinde nun 2,1 Millionen Euro an Jungwald-Förderung retournieren?