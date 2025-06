Leapmotor T03: Billigstromer besser als erwartet

18.990 Euro kostet der jüngste Stellantis-Spross, exakt so viel, wie Dacia für die 45-PS-Version des Spring aufruft. Doch im Gegensatz zu Dacia, wo man konsequent auf Magerkost setzt, deckt Leapmotor den Tisch reichhaltig. So ist im T03 immer ein großes Panoramadach mit elektrischem Sonnenschutz an Bord, eine Klimaautomatik, elektrische Fensterheber rundum, ein 8 Zoll-Instrumenten-Display sowie ein 10-Zoll-Monitor mit integrierter, aber leider recht langsamer Navigation (over the Air aktualisierbar). Apple CarPlay nur mit Extra-Adapter.