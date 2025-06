Autobauer verweigern neue Apple-CarPlay-Version

Die Ultra-Variante der bekannten Car-Play-Software spiegelt nicht nur Smartphone-Inhalte auf den Bordbildschirm, sondern greift stärker in die Fahrzeug-IT ein. So können Nutzer neue Designs für Tacho, Tankanzeige und Assistenzsysteme auswählen. Außerdem lassen sich nun über die Apple-Oberfläche weitere Fahrzeugfunktionen wie Klimaanlage und Radio steuern. Der Software-Konzern bietet Autoherstellern an, markenspezifische Designs zu entwickeln.