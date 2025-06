Eine Farbe steigert den Verbrauch eines Autos

In Kalifornien, wo die Sommer besonders heiß und sonnig sind, wurde Anfang der 2000er-Jahre sogar diskutiert, dunkle Fahrzeuglackierungen zu verbieten – ein Vorhaben, das letztlich verworfen wurde. Dennoch lohnt es sich, bei der Fahrzeugwahl an den „Ofeneffekt“ zu denken – etwa bei der Anmietung eines Mietwagens für den Strandurlaub in Südeuropa.