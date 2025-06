Filip Misolic gegen Jan-Lennard Struff heute LIVE

Filip Misolic feiert am Montag seine Premiere im Wimbledon-Hauptbewerb. Österreichs aktuell bestplatzierter Spieler hat seinen Lauf nach dem Einzug in die dritte French-Open-Runde und dem Challengertitel in Posen mit drei Siegen en suite in der Qualifikation fortgesetzt. Nach seinen ersten Rasen-Siegen überhaupt spielt der 23-jährige Steirer heute (3. Match nach 12 Uhr MESZ) auf Court 8 gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff.