Wäschekonzern Palmers bekommt neuen Eigentümer

Durch den Einstieg des Investors konnte die bis Montag fällige fünfprozentige Quote an die Gläubigerinnen und Gläubiger überwiesen werden. Wie berichtet, war am 20. Mai ein vorgelegter Sanierungsplan angenommen worden. Damals wurde bereits ein Investor in Aussicht gestellt, aber noch nicht namentlich genannt. CHANGE of Scandinavia soll nun helfen, die restlichen Quotenzahlungen an die Gläubigerinnen und Gläubiger zu je fünf Prozent aufzubringen.