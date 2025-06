Gutachter: „NS-Straßen müssen umbenannt werden“

Unterlassen oder neu benennen

Derartige Namensgebungen seien zu unterlassen bzw. sei in diesen Fällen umzubenennen. Vasek verweist vor allem auf Artikel 9 des Staatsvertrages, in dem sich Österreich ausdrücklich verpflichtet hatte, aus seinem politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben „alle Spuren des Nazismus zu entfernen“.

„Das Ergebnis des Gutachtens hat natürlich Auswirkungen in ganz Österreich, weil alle staatlichen Organe, also auch Gemeinderäte und Stadträte, an die Verfassung gebunden sind“, betont Robert Eiter. Die Beibehaltung von NS-belasteten Straßennamen – ob mit oder ohne Zusatztafeln – sei daher absolut keine Option.