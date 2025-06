Im Video: Doppel- und Chaossieg im Fernen Osten

Die Formel-E-Meisterschaft scheint bereits entschieden zu sein. Trotzdem hat der überlegene Leader Oliver Rowland in Shanghai nichts zu melden. Stattdessen siegt der Deutsche Maximilian mit komfortablem Vorsprung im ersten Rennen, in einer regenreichen Nervenschlacht holt sich Nick Cassidy den Tagessieg. In Kooperation mit ServusTV zeigen wir Ihnen die Highlights des Rennwochenendes in Shanghai (vom 30.5-1.6).