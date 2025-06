Theron mit Seitenhieb gegen Bezos-Mega-Hochzeit

„Machen schnelle Rückschritte“

Aber längst nicht nur Jeff Bezos und seine Mega-Hochzeit bekamen an diesem Abend ihr Fett weg. Auch mit Kritik an der US- und Weltpolitik sparte Theron in ihrer Rede nicht. So erklärte die Schauspielerin, es sei von großer Bedeutung, dass ihre Gäste hier seinen, „besonders jetzt, wo es sich anfühlt, als würde die Welt brennen, weil das so ist. Hier in Los Angeles, in den USA und auf der ganzen Welt machen wir schnelle Rückschritte“.