PEZ will jetzt auch Gesundheitsmarkt aufmischen

Knapp 950 Mitarbeiter sind bei der weltberühmten Zuckerlmarke beschäftigt, etwa 150 von ihnen am Standort in Traun. Dazu kommen noch die Beschäftigten in der Fruchtgummi- und Zuckerl-Produktion in Wien sowie in den PEZ-Produktionsstandorten in den USA und in Ungarn.