Koenigsegg Sadair’s Spear: 480 km/h? Nicht genug!

Der Fünfliter-V8 liefert zudem geringfügig mehr Leistung. Mit Benzin sind es 1300 PS, mit E85-Sprit 1625 PS, was einem Leistungsplus von 25 PS entspricht. Fahrleistungen nennt Koenigsegg nicht. Der Jesko soll über 480 km/h erreichen. Möglicherweise lässt der stärkere Abtrieb eine nicht ganz so hohe Höchstgeschwindigkeit beim Sadair’s Spear zu, worauf bessere Rundenzeiten auf dem Gotland-Ring hindeuten könnten. Diesen absolvierte die neue Version 1,1 Sekunden schneller als der Jesko. 480 km/h Höchsttempo sind also nicht genug, um auf der Rennstrecke schnell zu sein …