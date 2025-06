Mit 21 beim Beauty-Doc: Junge Frauen berichten

Schmale Lippen? Kleine Falten? In der digitalen Welt der Filter und Influencer reicht das nicht mehr. Die Hemmschwelle vor Schönheitseingriffen ist dramatisch gesunken. Vor allem sogenannte Tweakments, also kleine Eingriffe wie Botox, Filler & Co., boomen. Zwei Frauen sprechen über ihre Erfahrungen.