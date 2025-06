Österreichs Staatsschulden sind weiter gestiegen

FPÖ will Schuldenbremse

Die Freiheitlichen machen die aktuelle Dreierkoalition verantwortlich. „Das ist ein weiterer Tiefpunkt in einer Serie von budgetpolitischen Fehlentscheidungen. Diese Verlierer-Ampel beschleunigt den Weg Österreichs in den Schuldenstaat“, sagte der blaue Geld- und Währungspolitiksprecher Alexander Petschnig in einer Aussendung. Nötig sei eine verfassungsrechtlich abgesicherte Schuldenbremse, eine konsequente Ausgabendisziplin und ein „Ende der Umverteilungspolitik in Richtung Asylchaos, Klimaextremismus und EU-Diktat“.