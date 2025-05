So werden Urlauber mit Betrugsmaschen abgezockt

Reiseanbieter gibt es wie Sand am Meer. Die meisten davon bieten ihre Dienste mittlerweile auch im Internet an. Dort steigt aber auch die Gefahr, Opfer einer Betrugsmasche zu werden. Vor allem große Unternehmen mit enormen Userzahlen werden ins Visier von Online-Kriminellen genommen. So wurden in den vergangenen Monaten immer wieder Vorfälle bei der Plattform booking.com gemeldet. Diese warnt nun auf ihrer Internetseite ihr Kunden ebenso wie die teilnehmenden Unterkünfte vor neuen Betrugsmaschen.