Roter Stern Belgrad gegen Lech Posen, 21 Uhr LIVE

Im Hinspiel kam Arnautovic zu einem Kurz-Einsatz und wurde in Minute 78 eingewechselt. Mann des Spiels war hingegen Rade Krunic, er erzielte einen Doppelpack (9., 51.) und legte den Grundstein für den Erfolg. Mikael Ishak glich für die Polen in Minute 34 zwischenzeitlich aus, ehe Bruno Duarte (73.) mit dem 3:1 für die Entscheidung sorgte.