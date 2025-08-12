Vorteilswelt
Hier im Liveticker

Roter Stern Belgrad gegen Lech Posen, 21 Uhr LIVE

Champions League
12.08.2025 05:35
Marko Arnautovic
Marko Arnautovic(Bild: facebook.com/FK Crvena zvezda, Dragan Tesic)

Dritte Runde der Champions-League-Qualifikation: Roter Stern Belgrad verteidigt mit ÖFB-Kicker Marko Arnautovic vor dem heutigen Heimspiel einen 3:1-Vorsprung. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Im Hinspiel kam Arnautovic zu einem Kurz-Einsatz und wurde in Minute 78 eingewechselt. Mann des Spiels war hingegen Rade Krunic, er erzielte einen Doppelpack (9., 51.) und legte den Grundstein für den Erfolg. Mikael Ishak glich für die Polen in Minute 34 zwischenzeitlich aus, ehe Bruno Duarte (73.) mit dem 3:1 für die Entscheidung sorgte.

Nächster Gegner
Der Sieger des Duells trifft im Playoff entweder auf Dynamo Kiew oder Außenseiter Pafos – die Zyprer überraschten im Hinspiel mit einem 1:0-Sieg.

